I Carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato per estorsione in famiglia e per oltraggio a Pubblici Ufficiali, un 42enne di Giugliano già noto alle forze dell'ordine e tossicodipendente.

Di notte, all'interno della sua abitazione in via San Vito, per farsi consegnare 20 euro che verosimilmente gli servivano per acquistare droga, aveva minacciato la madre convivente 73enne è ingaggiato una lite con il fratello 51enne intervenuto a difendere la madre.

Anche quando sono arrivati i Carabinieri l'uomo ha continuato rivolgendo loro espressioni ingiuriose e minacciando di nuova la donna brandendo un coltello da cucina. A quel punto i militari lo hanno bloccato e disarmato.

Nel corso di conseguenti indagini è emesso che la donna subiva minacce e violenze fisiche e psicologiche da anni.

L’arrestato è stato tradotto a Poggioreale.