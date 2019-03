A cura della Redazione

I Finanzieri appartenenti al Gruppo Pronto Impiego di Napoli, al termine di un’attività info-investigativa nello specifico comparto, hanno sequestrato 5,4 tonnellate di sigarette di contrabbando arrestando 4 responsabili.

In particolare, i Baschi Verdi di Napoli all’esito di un’operazione di servizio riuscivano ad individuare, nel comune di Caivano, un capannone industriale dove all’interno 4 persone, sorprese nella flagranza di reato, erano intente a scaricare da un autoarticolato, con targa polacca, circa 1.000 cartoni contenenti sigarette di contrabbando della nota marca “Merit”. Al termine del servizio i 4 responsabili, 2 cittadini originari del capoluogo campano, già noti agli investigatori, e 2 cittadini polacchi, sono stati arrestati per traffico di tabacchi lavorati esteri provenienti dall’est europeo, mentre, il capannone industriale di circa 400 mq, l’autoarticolato, un furgone utilizzato per approvvigionare le cosiddette bancarelle e 270.000 pacchetti di sigarette, pari a 5,4 tonnellate di t.l.e, sono stati posti sotto sequestro.

Il valore complessivo dei beni sequestrati è stato stimato in circa 1,5 milioni di euro.