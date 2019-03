A cura della Redazione

DEGUSTI’ il tour degustativo enogastronomico per eccellenza, promosso dalla Luigi Castaldi Group S.r.l., terrà l’ottava tappa giovedì 28 marzo alle ore 20.30 presso il Bakery Noschese a Pontecagnano Faiano.

Bakery Noschese è un luogo sospeso, un locale gentile, dove è di casa l’accoglienza e la scelta di materie prime per una deliziosa pausa pranzo, una cena occasionale o per feste private e catering professionale.

Bakery Noschese è la storia di 50 anni di cura e passione per il pane, tramandata di padre in figlio in una bottega artigianale dove si concentravano odori e fragranze di lieviti e farine. Da questa esperienza, nasce una visione moderna di bakery, grazie soprattutto al sapiente uso di lieviti naturali e grani antichi per la lavorazione di pani e pizze.

Ed è qui che farà tappa Degustì, il viaggio dedicato agli amanti del buon cibo e dei prodotti di qualità, da scoprire, assaporare, promuovere e valorizzare.

Degustì dà agli ospiti la possibilità di votare con un “like“ il prodotto proposto dalla Luigi Castaldi Group durante la serata, in quanto il locale fornirà ai partecipanti un cavalierino da tavolo dotato di codice QR con rimando diretto alla pagina su cui votare.

In questa tappa la Luigi Castaldi Group ha selezionato due aziende con le sue eccellenze, ovvero i pomodori “Di Mè” e i vini della cantina “Colli della Murgia”.

DiMè:

Linea biologica di conserve di pomodoro, un ventaglio delle cultivar più pregiate del territorio campano coltivate nel comprensorio dell'oasi del WWF del Sele Tanagro, all'interno di un sito nei comuni di Campagna e Serre in provincia di Salerno, una grande isola verde le cui caratteristiche naturali, nel tempo, si sono mantenute pressoché inalterate. "Dal seme alla conserva" è escluso qualsiasi tipo di sofisticazione o alterazione chimica e fisica, garantendo al consumatore l'esperienza unica dell'incontro tra sapori naturali e integrità del prodotto, per una sicurezza alimentare assoluta.

“Colli della Murgia”:

Azienda vitivinicola che sorge in un territorio dalle caratteristiche uniche, all’interno di una sorta di riserva naturale, il Bosco Difesa Grande, nel territorio di Gravina in Puglia. Inoltre il terreno calcareo e le importanti escursioni termiche caratterizzano in maniera determinante i vini che l’azienda produce.

Menù Panificio Noschese:

-Montanarina con pomodorini gialli Di Mè e acciughe di Sciacca

-Trancio pizza in teglia con crema di ceci e pomodorini gialli Di Mè

“Colli della Murgia”:

Erbaceo Bianco Igp Puglia vino biologico certificato da blend di uve Fiano Minutolo e Greco

-Bruschetta di pane di semola a lievito naturale, con Pacchetelle Di Mè

-Trancio pizza napoletana con pomodorini di Dulcisio Di Mè

“Colli della Murgia”:

Tufjano Bianco Igp Puglia vino biologico certificato da uve Fiano Minutolo

-Provolone con grissini, crackers e pinzimonio mediterraneo

-Trancio pizza scarpariello con pomodori pelati Di Mè

“Colli della Murgia”:

Sellaia Rosato Igp Puglia vino biologico certificato da uve Primitivo

-Ragù napoletano con candele spezzate

“Colli della Murgia”:

Symbol Primitivo Igp Puglia vino biologico certificato

-Colomba Pasquale Artigianale Noschese

“Cantina Colle Ciocco”-Sagrantino di Montefalco