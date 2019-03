A cura della Redazione

Soldi e orologi preziosi dappertutto: nelle tasche di giubbotti, nei comodini, nell’armadio, finanche nel vassoio per la carta della stampante del pc.

Li hanno scoperti e sequestrati i carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli e della Stazione di Varcaturo che con il supporto del Nucleo carabinieri cinofili hanno effettuato controlli nell’abitazione di una 23enne e di un 25enne, figlio di un 47enne ritenuto capoclan degli “Amato”.

Nella casa, oltre a svariate decine di migliaia di euro e ai preziosi, anche appunti, a prima vista una contabilità.

Icarabinieri hanno sequestrato 75.545 euro in contante, i citati “appunti” e i 4 “rolex”; su questi ultimi sono in corso accertamenti per appurare se sono originali, provento di reato o riproduzioni prese dal mercato illegale.

Sequestrati, a titolo probatorio, anche due computer. Al vaglio la posizione dei coniugi in relazione al possesso di denaro e beni, tenuto conto del fatto che non hanno potuto o voluto dimostrare la legittimità del possesso.