A cura della Redazione

Ancora un passo in avanti per Nunzia Esposito, 23enne, stupenda modella aversana, la quale, oltretutto, studia all’università Management delle Imprese Internazionali.

La bellissima ragazza, già insignita mesi fa del titolo di Miss Intercontinental Italia, ormai è pronta per il piccolo schermo. Debutterà in televisione su Canale 5 venerdì 29 marzo in prima serata in una delle trasmissioni più seguite, “Ciao Darwin”, presentata da Paola Bonolis e Luca Laurenti. Oltre a sfilare e fare la fotomodella un’altra esperienza si aggiunge alla carriera della appena 23enne di Aversa che quindi apparirà sulle reti tv nazionali. Apparterrà alla categoria delle “rape” e farò la sfilata finale dove, si prevede, che almeno 4 milioni di telespettatori guarderanno da casa la sua particolare passerella.

“È stata una esperienza indescrivibile, conoscere e lavorare accanto a Bonolis e Laurenti è stato un grande sogno realizzato, le categorie a confronto nella mia puntata saranno le cime contro le rape - ha dichiarato Nunzia Esposito -. Ho rappresentato la categoria delle rape, nonostante io sia una studentessa universitaria, perché non mi piace avere la presunzione di definirmi migliore di altri, perché non è il mio titolo di studio a rappresentarmi, ma la mia personalità, il mio carisma e i miei valori”