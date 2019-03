A cura della Redazione

Agguato la scorsa sera ad Afragola, dove un 61enne è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco.

L'omicidio si è consumato in traversa Marconi. L'uomo è stato freddato dai killer non appena salito a bordo della sua auto, parcheggiata in strada. Indagano le forze dell'ordine.

La vittima era il cognato del boss Favella.