A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Ischia hanno denunciato in stato di libertà due giovani, L. S., napoletano, e G. B., di Lacco Ameno, entrambi 19enni, per il reato di spendita e introduzione di monete false in concorso tra loro.

Da un’indagine effettuata dagli uomini del Commissariato isolano, insieme alla Divisione Anticrimine della Questura di Napoli, si è riusciti a risalire ai due ragazzi che sono stati sorpresi, nei pressi del terminal degli aliscafi del porto di Ischia, con 100 banconote da 20 euro tutte contraffatte e pronte ad essere immesse nel circuito economico isolano.

I poliziotti hanno sottoposto a sequestro la somma, mentre le indagini proseguiranno per risalire all’identificazioni di altri soggetti che hanno partecipato a vario titolo alla falsificazione del denaro.