A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Afragola hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale Procura - nei confronti di U. C.,di 24 anni, in quanto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata. Il giovane è già detenuto per maltrattamenti in famiglia presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

All’epoca dei fatti che hanno dato luogo all’ordinanza, è risultato irreperibile. Infatti, le indagini effettuate dai poliziotti, hanno evidenziato un grave quadro indiziario per due rapine commesse ad un bar a Frattamaggiore e ad un pub a Casoria.

Il 24enne raggiunto dal provvedimento resta detenuto in carcere.