Decine di moto rubate a Varcaturo. I carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno controllato una vecchia scuderia in disuso sul viale dei Pini rinvenendo decine di moto rubate, pronte per il mercato estero.

Da una prima ispezione i militari hanno rinvenuto uno scooter Honda “Sh” risultato provento di un furto consumato recentemente a Varcaturo, ma l’ispezione, estesa a tutti i 30 box ha portato a scoprire molto di più.

In 4 di essi sono state infatti rinvenute 20 moto di grossa cilindrata risultate tutte rubate negli ultimi mesi a Napoli e in provincia. Erano tutte imballate in teli neri e verosimilmente pronte per essere spedite in Ghana.

I militari hanno accertato che l’utilizzatore delle rimesse all’interno delle quali erano nascoste le moto è un 39enne originario del Ghana e residente a Giugliano in Campania, Mohammed Osumana, già noto alle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno anche rinvenuto un block-notes con nomi e cifre. Osumana è stato tratto in arresto per ricettazione e riciclaggio dai carabinieri, coordinati nelle indagini dalla Procura della Repubblica di Napoli-nord.

L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare e dopo le formalità è stato tradotto in carcere.

Riguardo i mezzi rubati, è stato restituito al proprietario solo l’Honda “Sh”, mentre sulle 20 moto, sottoposte a sequestro, sono ancora in corso accertamenti.