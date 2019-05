A cura della Redazione

I finanzieri del Comando Provinciale Napoli hanno sequestrato oltre 1 kg di hashish, alcune dosi di cocaina e piante di canapa, arrestando un pregiudicato di Pozzuoli per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Più in particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Pozzuoli, nel corso di un’autonoma attività info-investigativa e di controllo economico del territorio, hanno notato la frequente ed anomala movimentazione di persone all’interno di un appartamento. I militari, pertanto, insospettiti hanno effettuato un controllo all’interno dello stabile ed in particolare ad un cittadino residente del posto, il quale, già nel corso dei preliminari accertamenti documentali dimostrava una ingiustificata insofferenza ed agitazione. L’accurata perquisizione consentiva di scoprire, ben occultata all’interno di alcuni pneumatici, sostanza stupefacente di varie tipologie. In particolare sono stati rinvenuti 11 panetti di hashish del peso complessivo di oltre 1,1 kg, 15 grammi circa di cocaina e 3 piante di canapa indiana in vaso.

L’ingente quantitativo era stato appositamente confezionato in involucri di cellophane, risultando, quindi, già pronto per essere rivenduto a pusher attivi nelle piazze di spaccio dell’area flegrea ed avrebbe fruttato circa 30 mila euro. I militari, inoltre, hanno sequestrato un bilancino di precisione e la sostanza da taglio (mannitolo) utilizzata per la suddivisione in dosi dello stupefacente.

Il responsabile, già con precedenti, è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale, a disposizione della competente Procura della Repubblica di Napoli Nord.