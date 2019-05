A cura della Redazione

I Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, a tutela della sicurezza economica - finanziaria dei cittadini in occasione del costante aumento del flusso turistico verso le Isole del golfo, hanno predisposto appositi servizi di vigilanza e controllo economico sull’intero territorio provinciale ed in particolare sull’isola di Ischia, quest’ultima scelta quale meta di moltissimi vacanzieri.

In particolare, i militari della dipendente Tenenza di Ischia, hanno approntato un dispositivo di controllo, potenziato da servizi di pattugliamento nei porti di Ischia, Forio e Casamicciola, avvalendosi anche dell’ausilio di unità cinofila, grazie alla quale sono stati fermati e segnalati alla competente Autorità Prefettizia 8 soggetti che detenevano sostanza stupefacente. Quest’ultima, pari a 21 grammi complessivi tra hashish e marijuana, veniva sottoposta a sequestro.

In un altro intervento, operato presso gli sbarchi degli aliscafi e delle motonavi nel porto di Ischia, è stata individuata e fermata una 30enne napoletana, di fatto residente sull’isola, che a seguito di un controllo è risultata occultare sulla persona un’ingente somma di danaro, pari ad 80.000 euro in contanti. La donna non è stata in grado di fornire valide giustificazioni sulla provenienza del denaro, che opportunamente è stato sequestrato.

In merito, saranno eseguiti approfondimenti allo scopo di comprendere se siano provento di attività illecite.