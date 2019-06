A cura della Redazione

Scoperto e sequestrato, dai carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli, un arsenale custodito da un 49enne del posto già noto alle forze dell’ordine, Michele Fontana.

Nel suo garage i militari hanno rinvenuto due mitragliette e un fucile mitragliatore - una micro “Uzi” priva di matricola e dotata di silenziatore, un “kalashnikov” senza matricola e un mitra “skorpion” con matricola abrasa - nonché tre fucili da caccia con canne e calcio mozzati e matricola abrasa.

Le armi era in un borsone insieme a una pistola a tamburo con matricola abrasa, 277 cartucce di vario calibro e una valigetta di plastica contenente un kit per pulire le armi e una serie di brugole per smontarle.

L’arsenale è stato sottoposto a sequestro così come il garage.

L'uomo è stato arrestato per detenzione di armi e munizioni da guerra e tradotto in carcere.