A cura della Redazione

In occasione di un importante evento internazionale svoltosi sull’isola azzurra, la Questura di Napoli ha rafforzato la presenza di agenti della Polizia di Stato per garantire la tutela degli ospiti e dei residenti, per la prevenzione dei reati in genere e per il tranquillo svolgimento della manifestazione.

Nei giorni scorsi, infatti, sull’isola di Capri sono stati inviati i poliziotti della Sezione Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale che, operando a bordo di motociclette, riescono a muoversi più agevolmente per le stradine dell’isola e ad intervenire più velocemente ed in maniera più incisiva.