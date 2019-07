A cura della Redazione

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ischia hanno arrestato un uomo e una donna, di 39 e 31 anni, entrambi di Casamicciola, per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

I due, già noti alle forze dell’ordine, si sono recati presso la propria abitazione in via Spezieria, all’interno della zona rossa ancora interdetta. Qui, utilizzando un lungo cavo, hanno tentato di approvvigionarsi di energia elettrica manomettendo il contatore di una vicina abitazione di via Nizzola.

I poliziotti, nel verificare che l’abitazione era attualmente utilizzata dalla coppia, hanno inoltre rinvenuto 16 piante di marijuana.