A cura della Redazione

Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, in collaborazione con la Squadra Mobile di Caserta, hanno catturato Mahmut Gega, albanese di 25 anni, ricercato dal 2017 perché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Chieti per furto in abitazione continuato ed aggravato.

Grazie ad una segnalazione giunta dalla Polizia spagnola attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, gli agenti hanno localizzato l'uomo a bordo di un'auto, tra i comuni di Giugliano in Campania e Sant’Antimo.

L’albanese ha più volte speronato le pattuglie della Polizia tentando anche di investire gli agenti; in Corso Europa a Sant’Antimo, abbandonata l'auto, è fuggito a piedi venendo però raggiunto e immobilizzato.