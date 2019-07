A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione di Anacapri hanno tratto in arresto per detenzione di droga a fini di spaccio un 25enne di capri già noto alle forze dell’ordine, Biagio Vuolo.

I militari lo hanno bloccato in un bar subito dopo che aveva venduto a 2 coetanei 2 dosi di cocaina; gli acquirenti sono stati identificati e segnalati alla Prefettura di Napoli quali consumatori di droga.

I carabinieri hanno poi raggiunto Capri per perquisire l’abitazione del 25enne. In un ripostiglio, nascosti un una scatola, hanno rinvenuto 40 grammi di hashish, 20 di cocaina e 5 di marijuana.

Terminate le formalità dell'arresto e del sequestro degli stupefacenti, il giovane è stato tradotto in carcere.