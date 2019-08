A cura della Redazione

Dall’inizio del mese di agosto sono stati intensificati i controlli sull’isola d’Ischia.

Sono state controllate 2.250 persone e 1.150 veicoli, di questi 13 sono stati sottoposti a sequestro. Sono state elevate 105 contravvenzioni al codice della strada, ritirate 11 patenti di guida di cui 4 a conducenti trovati con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti dalla legge.

Inoltre sono state effettuate 13 perquisizioni, sono state denunciate 14 persone, di cui 4 per gioco d’azzardo (tra questi 3 minorenni), 3 per guida in stato di ebbrezza, 1 per spaccio di sostanze stupefacenti, 1 per porto abusivo d’arma bianca, 1 per maltrattamenti, 4 per truffa.

I controlli verranno intensificati nella settimana di Ferragosto con il concorso dei cinofili antidroga e degli acquascooter dell’Ufficio Prevenzione Generale.