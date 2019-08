Giugliano (NA) - Aggredisce la moglie, lei si rifugia in Commissariato: arrestato marito violento

A cura della Redazione

Aggredisce per l'ennesima volta la moglie, arrestato dalla Polizia. A Giugliano, un uomo, già in manette a fine luglio per maltrattamenti in famiglia, aggravati dall’aver picchiato la donna in presenza del figlio minore, in un giardino pubblico ha aggredito nuovamente la consorte che si è rifugiata presso il Commissariato di Polizia.

L’uomo, G. M., di 45 anni, ha inseguito la donna ed ha continuato ad inveire contro di lei anche dinanzi all’ufficio di Polizia fino a quando è stato bloccato ed arrestato per percosse ed inosservanza agli obblighi di divieto di avvicinamento, misura cautelare che già gli era stata irrogata nei mesi precedenti.