In due distinti interventi operati nei Comuni di San Giorgio a Cremano e Casoria, i finanzieri hanno sequestrato circa 2,5 milioni di articoli non sicuri e contraffatti destinati in prevalenza ai bambini.

I militari della Compagnia di Portici hanno individuato a San Giorgio a Cremano un esercizio commerciale, gestito da un cittadino di nazionalità cinese, dove erano esposti per la vendita prodotti privi delle informazioni e delle caratteristiche previste dal “Codice del Consumo”.

L’intervento ha consentito di sequestrare, impedendone così la commercializzazione, circa 1,2 milioni di articoli costituiti prevalentemente da giocattoli, decorazioni e clip adesive destinati ai più piccoli. Il responsabile è stato segnalato alla locale Camera di Commercio.

L’attività ispettiva delle Fiamme Gialle è proseguita con l’accesso presso un altro esercizio commerciale ubicato a Casoria, dove, esposti sugli scaffali, vi erano oltre 1.250.000 pezzi tra prodotti elettrici, articoli di bigiotteria e giocattoli privi dei contenuti minimi di informazione per il consumatore, insieme ad ulteriori 1.157 articoli falsi, tra orologi, bracciali e giocattoli. All’interno dello stesso locale, è stata anche rinvenuta della sostanza stupefacente, oltre 30 grammi di marijuana, confezionata in piccole dosi e pronta per essere venduta.

Al termine del controllo il tutto è stato sequestrato, mentre due responsabili, entrambi di nazionalità cinese, sono stati denunciati.