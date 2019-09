A cura della Redazione

I Carabinieri della Stazione di Qualiano, insieme a quelli della Sezione operativa della Compagnia di Giugliano, hanno tratto in arresto per contrabbando di sigarette G. M., 53enne del posto già noto alle ffoo.

Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto 20.450 pacchetti di sigarette di varie marche estere, per un peso complessivo di 409 chili.

I tabacchi recuperati, occultati nel garage del 53enne in decine di scatole di cartone, sono stati sequestrati. L'uomo, finito in manette, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.