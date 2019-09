A cura della Redazione

S ne stava su un ramo di un albero vicino ad un bar ma un passante si è accorto della 'singolare' presenza e si è scoperto, così, che l'animale era un pitone di un metro e mezzo di lunghezza. Il curioso ritrovamento si è verificato a Mugnano, in provincia di Napoli.

Molto probabilmente il rettile è stato abbandonato. Ad intervenire, in via Pietro Nenni, sono stati i carabinieri della stazione di Mugnano che, insieme ai Vigili del fuoco di Napoli, hanno catturato l'animale.

Il rettile è stato posto in una scatola di legno compensato che gli stessi carabinieri hanno realizzato velocemente per tenerci l'animale in sicurezza e in modo che potesse respirare.

Successivamente gli esperti del nucleo C.i.t.e.s. di Napoli hanno riconosciuto l'animale come un "python regius". Il rettile verrà affidato ad una struttura idonea. Sono in corso le indagini per accertare da dove provenga e per perseguire i responsabili dell'abbandono. (Ansa)