A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Nola sono intervenuti in un terraneo sito in via Fontanarosa.

I poliziotti, una volta all’interno dello stabile, sono stati aggrediti dalle persone presenti ed in particolare da un uomo che ha tentato di impedire il controllo.

Gli agenti lo hanno bloccato ed hanno rinvenuto, in un contenitore posto sulla cappa della cucina, 21 grammi circa di hashish e numerose banconote di piccolo taglio per un totale di 400 euro, nonché 5 coltelli utilizzati per lo sminuzzamento della sostanza.

Inoltre, sotto il lavello della cucina ed in camera da letto, erano occultati diversi pacchetti di sigarette di contrabbando per un peso complessivo di circa 13 kg di T.L.E., mentre all’interno del comodino è stato ritrovato un tonfa estendibile.

L'uomo, di 39 anni, e una donna di 40 anni, nolani già noti alle forze dell’odine, sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, possesso di tabacchi lavorati esteri e indagati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Un 33enne nolano anch’egli noto alla Polizia, è stato arrestato per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.