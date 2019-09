A cura della Redazione

Ieri sera gli agenti del Commissariato Bagnoli, in servizio per il controllo del territorio, sono intervenuti nelle zone della movida dove hanno notato due uomini intenti ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.

Uno dei due è stato sorpreso in via di Pozzuoli mentre il secondo è stato notato in via Nisida.

B.V. 56enne e M.N. 46enne, napoletani già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore; a M.N., già sanzionato nel mese di giugno per la medesima condotta, è stato notificato anche l’ordine di allontanamento.