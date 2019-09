A cura della Redazione



I carabinieri del Nucleo Operativo di Ischia hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio A.D.C., un 54enne del posto già noto alle forze dell'ordine



Fermato durante un posto di controllo, Di Costanzo si è mostrato particolarmente agitato. Perquisito, il 54enne è stato trovato in possesso di 9 involucri contenenti 13 grammi complessivi di cocaina, 1,5 grammi di hashish, 1 grammo di marijuana e 2.450 euro in contante, ritenuto provento illecito.



Addosso al 54enne i militari hanno trovato anche 12 grammi di mannite, un dolcificante naturale spesso utilizzato per “tagliare” la cocaina.



Di Costanzo è ora trattenuto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.