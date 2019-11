A cura della Redazione

A Casoria, durante un servizio ad alto impatto disposto dal Comando Provinciale di Napoli, ieri sera i carabinieri hanno scoperto un 35enne di Afragola, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto vicino alla criminalità locale, in possesso di una pistola carica.

I militari stavano svolgendo un normale posto di controllo quando hanno notato una utilitaria che procedeva verso di loro in modo incerto, Inoltre osservando gli occupanti hanno notato un movimento sospetto del passeggero. Così hanno fermato l’auto e i due uomini si sono innervositi.

I militari hanno perquisito l’bitacolo e trovato, gettata sul tappetino del passeggero, una pistola semiautomatica con 10 cartucce di cui una in canna.

I due, entrambi afragolesi, sono stati arrestati e condotti in carcere per detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione poiché l’arma è risultata esser stata rubata in provincia di Benevento.

Durante i controlli è stato inoltre denunciato un 27enne del luogo per guida senza patente con recidiva: era già stato beccato in altre 6 occasioni tra il 2012 e il 2019. l’auto è stata sequestrata.

I militari hanno identificato 242 persone e controllato più di 160 veicoli elevando sanzioni per 25mila euro.