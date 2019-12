A cura della Redazione

Con i festeggiamenti del trentennale dalla fondazione ormai alle spalle, la Cappella Musicale Lauretana del Duomo di Aversa si appresta a presentare alla comunità una nuova edizione del “Concerto di Natale”.

Entrato stabilmente nella tradizione degli eventi natalizi della comunità normanna, l’atteso concerto si terrà domenica 22 dicembre 2019 alle ore 19.00, nel magnifico scenario della Cattedrale “San Paolo” di Aversa.

“Lo scorso 22 novembre, nel giorno della solennità di Santa Cecilia patrona della musica sacra, ci siamo ritrovati in Seminario e, con il nostro Vescovo Angelo, abbiamo celebrato la conclusione del trentennale della nascita della nostra Cappella Musicale Lauretana”, commenta il Direttore Don Massimo Ponticelli. “È stato un momento molto emozionante, un’occasione solenne nella quale abbiamo voluto rendere grazie al Signore per il cammino fatto nell’arco di tre decenni”. Ora si guarda al futuro con fiducia: “Spinti da grandi entusiasmo ed energia, ci siamo dedicati a quello che sarà il nostro 31° Concerto di Natale. La scaletta sarà composta da brani che vanno dal periodo rinascimentale, barocco e classico (Michael Praetorius, Luis De Victoria, Charles Gounod) fino al tradizionale repertorio delle canzoni natalizie. Ma quest’anno sperimenteremo anche una novità molto interessante, ovvero l’inserimento di suggestivi intermezzi strumentali solo per orchestra”.

Ad accompagnare la Corale, guidata da don Massimo e dal Vice Direttore Don Giuseppe Angelino, sarà un’orchestra dall'organico ampio e colorato, completato dalla presenza di Sossio Capasso al pianoforte e da Salvatore Lamberti all’organo.