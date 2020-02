A cura della Redazione

Continuano i servizi di alto impatto da parte carabinieri e disposti dal Comando provinciale di Napoli. I militari della Compagnia di Giugliano insieme a quelli del Reggimento Campania hanno incentrato i loro sforzi nella zona costiera della città.

E' stato denunciato un 36enne incensurato di Castel Volturno e una coppia di cittadini romeni, già noti alle forze dell’ordine per trasporto e raccolta illeciti di rifiuti. Il 36enne veniva controllato a bordo del proprio autocarro mentre trasportava circa un quintale di rifiuti speciali di tipo ferroso (pezzi di canna fumaria, lamiere zincate, sedie in disuso, tubi per segnaletica stradale) mentre la coppia, a bordo di un altro mezzo sprovvisto di targa e con telaio abraso, trasportavano senza alcuna autorizzazione 4 metri cubi circa di rifiuti di vario genere.

I carabinieri hanno effettuato diverse perquisizioni a pregiudicati del posto e hanno denunciato 2 soggetti che, ristretti agli arresti domiciliari per stupefacenti, venivano trovati in possesso di droga.