A cura della Redazione

Sale il numero dei positivi al coronavirus in Campania. Dopo l’ultimo bollettino diffuso nel primo pomeriggio di giovedì 12 marzo dall’Unità di Crisi della Protezione civile, i contagiati nelle cinque province della regione sono 200. In mattinata sono stati esaminati 54 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno di Napoli: 20 di questi sono risultati positivi al covid-19. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Al Cotugno al momento ci sono 48 ricoverati ordinari e 11 in terapia intensiva. Nei giorni scorsi il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato che il picco di contagiati ci sarà entro la fine di marzo. Previsione maturata sia sulla scia dell’evoluzione della malattia in Cina sia sul picco influenzale previsto tra due settimane.

6 VITTIME IN CAMPANIA – Nelle ultime 24 ore sono due i decessi registrati a Napoli. Il primo riguarda un paziente positivo al coronavirus morto dopo giorni di ricovero all’ospedale Cotugno di Napoli. Si tratta del primo morto ufficiale da coronavirus in Campania quello registrato l’11 marzo: è un uomo di 88 anni, residente a Mugnano in provincia di Napoli, e affetto da più patologie. A differenza delle 4 persone (due uomini del Casertano e due donne di Napoli e Ottaviano) era già positivo al virus proveniente dalla Cina prima del suo decesso.

Un 76enne, residente a Bellizzi (Salerno) e deceduto martedì 10 marzo all’ospedale di Battipaglia, è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Anche in questo cosa si tratta di un tampone effettuato post mortem per l’uomo, i cui risultati sono arrivati solo nella tarda serata di ieri dall’ospedale Cotugno di Napoli. È il primo decesso per Coronavirus in provincia di Salerno.