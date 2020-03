A cura della Redazione

Ancora un sequestro di marijuana nell’area industriale casertana. In un impianto di stoccaggio merci, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Napoli hanno rinvenuto e sequestrato 19 confezioni di marijuana per complessivi 17 chili, e 6 chili di hashish, suddivisi in 15 panetti.

La droga era stipata in alcune cassettiere, imballate in bancali provenienti dalla penisola iberica.

Lo scorso lunedì gli stessi militari hanno sequestrato 48 chili di erba, anche allora occultati in complementi d’arredo.