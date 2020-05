A cura della Redazione

Il 29 aprile scorso, in prossimità dell’arenile di Bacoli, è stato rinvenuto in mare un cadavere tuttora non identificato.

La Procura della Repubblica di Napoli ha disposto, ai sensi del codice di procedura penale, la parziale de-secretazione di singoli atti del procedimento che, diffusi attraverso gli organi di informazione, potrebbero consentire l’eventuale acquisizione da parte di terzi delle informazioni utili all’identificazione.

Il cadavere è riferibile ad una persona di sesso maschile di età compresa tra i 30 ed i 50 anni, avente capelli castano scuri della lunghezza di circa 6-7 centimetri in regione occipitale. Per la particolarità delle caratteristiche, si diffonde altresì l’immagine del tatuaggio rilevato sulla spalla destra.

Chiunque abbia notizie, può contare i seguenti recapiti:

Compagnia Carabinieri di Pozzuoli - tel. 081/8041100 - 081/8662666

Stazione Carabinieri di Bacoli - tel. 081.5234121.