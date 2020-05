A cura della Redazione

Tragedia a Varcaturo, nel comune di Giugliano (Napoli), dove un bimbo di 4 anni è morto annegato nella piscina di casa.

Il piccolo era in casa con la sorella di 19 anni, i genitori erano usciti, quando per cause ancora da accertare dalla finestra di casa al piano terra è finito nella sottostante piscina annegando poco dopo. Inutile il trasporto all'ospedale di Pozzuoli dove il piccolo è giunto già privo di vita. Al momento tutto lascia propendere per una tragica fatalità.

Sull'episodio, tuttavia, indagano i carabinieri della stazione di Varcaturo e quelli della compagnia di Giugliano. Sul posto anche il magistrato di turno della procura di Napoli Nord che ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia oltre a quello della piscina.

La tragedia si è consumata in una villetta popolare di via Ripuaria a Varcaturo. (ANSA)