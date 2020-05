A cura della Redazione

Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione di una centrale di sistemi antifurto, sono intervenuti in via Piano a Striano per la presenza di un’auto rubata in uno stabile.

I poliziotti, giunti sul posto, sono entrati in un’area sotterranea dell’edificio dove hanno rinvenuto la carcassa del veicolo segnalato dalla ditta e altre 12 auto smontate, risultate rubate, con le corrispondenti targhe sparse nel garage.

Il locale utilizzato per lo smontaggio e i veicoli sono stati sottoposti a sequestro.