A cura della Redazione

Un bambino di sette anni è ricoverato all'ospedale di Salerno per le ferite da taglio riportate al collo in seguito ad aggressione da parte del padre.

L'episodio si è verificato nella zona al confine tra Salerno e Pontecagnano Faiano, nei pressi della tangenziale. Nella colluttazione è rimasta lievemente ferita anche la madre intervenuta per provare a bloccare l'uomo.

Da quanto si apprende a lanciare l'allarme sarebbero stati i vicini di casa. I carabinieri della compagnia di Salerno, agli ordini del maggiore Adriano Fabio Castellari, hanno arrestato l'aggressore e sono al lavoro per ricostruire l'intera vicenda. Il bambino versa in stabili condizioni e non è in pericolo di vita. (ANSA)