Ieri sera gli agenti del Commissariato di Pozzuoli hanno effettuato un servizio di controllo del territorio che ha interessato corso della Repubblica, via Fasano, via Sacchini e via Roma, finalizzato a garantire il regolare svolgimento della "movida".

L'attività ha consentito di identificare 33 persone e di controllare 8 autovetture e 4 motoveicoli; sono state elevate 8 contravvenzione al Codice della Strada per patente mai conseguita, mancata copertura assicurativa e parcheggio su posti riservati; inoltre, sono stati effettuati 2 sequestri amministrativi per le violazioni riscontrate.

Infine, è stato denunciato un 15enne per porto di armi ed oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un coltello del tipo "butterfly" riposto nel marsupio indossato. Il coltello è stato sequestrato ed il minore affidato ai genitori