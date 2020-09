A cura della Redazione

La Caritas dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno continua l’impegno per la raccolta “pro Libano” e, in collaborazione con il Reggimento Cavalleggeri “Guide”(19°), sotto la guida del cappellano militare don Claudio Mancusi, organizza una raccolta di materiale da destinare alla popolazione libanese, e in particolare di Beirut, colpita dalla disastrosa esplosione al porto.

Il martedì e il giovedì, dalle ore 10 alle ore 12, nella sede della Caritas in via Bastioni, o presso la parrocchia Santa Maria della Consolazione in via Valerio Laspro, 8 A, sarà possibile donare generi non deperibili da trasportare in Libano (cancelleria, vestiario per adulti e bambini, scarpe, prodotti per l’igiene, giocattoli, materiale scolastico ecc…).

E’ gradita la partecipazione di associazioni, enti e parrocchie.