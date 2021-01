A cura della Redazione

Ieri sera l'Area Marina Protetta è intervenuta per recuperare un esemplare di Caretta caretta, finito in una rete da pesca. Lo staff del Parco è accorso su segnalazione dei pescatori di Salerno che da anni collaborano nel salvataggio delle tartarughe marine. Sul posto è prontamente intervenuta anche la Capitaneria di Porto di Salerno.

È un maschio molto grande. Circa 80 centimetri per 60 kg. La risalita rapida da profondità importanti lo ha messo a serio rischio di embolia. Ma per fortuna ha superato la notte presso il Turtle Point di Portici dove è stato portato ieri sera dallo staff del Parco Marino. Le sue condizioni saranno monitorate attentamente nei prossimi giorni.

Notizie incoraggianti dell'esemplare di Caretta caretta recuperato in estate con gravi ferite al carapace. Si è quasi completamente ristabilito. Buona parte delle ferite si sono rimarginate ma resta ancora sotto osservazione. Le sue condizioni, al momento del recupero, erano apparse davvero critiche.

Le due tartarughe recuperate la settimana scorsa, Eleonora e Diego Armando, sono invece già in ottime condizioni.