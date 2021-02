A cura della Redazione

Ancora una frana in provincia di Salerno. Dopo quella caduta questa mattina a Ravello che ha provocato il cedimento di una strada, intorno alle 14.30 si è verificato uno smottamento sulla strada statale 18, nel territorio comunale di Salerno ma al confine con Vietri sul Mare.

Dal costone roccioso che si trova alle spalle di un distributore di carburanti sono venuti giù detriti e sassi che hanno colpito anche un'auto che era in transito fortunatamente senza provocare feriti.

La viabilità è stata interrotta, provocando code e disagi. Già in passato in quel tratto si verificò uno smottamento a causa del quale la strada rimase chiusa per diverso tempo.