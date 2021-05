A cura della Redazione

È ancora senza nome l’uomo di nazionalità straniera travolto ed ucciso da un treno lungo la linea ferroviaria Salerno-Caserta.

La tragedia si è consumata nel comune di Sarno (Salerno), in località Foce.

La vittima, da quanto si apprende, era sprovvista di documenti: al momento non è stato possibile identificarlo. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polfer e della scientifica per provare a risalire alla sua identità.

Secondo gli investigatori si sarebbe trattato di un incidente: l’uomo avrebbe provato ad attraversare in aperta campagna, non rendendosi conto che stava sopraggiungendo l’Intercity diretto a Roma Termini.

Ma si tratta solo di una primissima ricostruzione. Sono in corso ulteriori indagini per provare a ricostruire quanto accaduto.

Questo ha costretto le Ferrovie a sospendere il traffico ferroviario di collegamento tra la provincia di Caserta e quella di Salerno. La situazione si è sbloccata solo pochi minuti prima delle 9.