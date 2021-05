A cura della Redazione

È partito alle 6, a Caserta, il primo Astra Day h24 organizzato dall'Asl presso l'hub vaccinale della caserma Ferrari Orsi, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi. I vaccini saranno somministrati fino alle 6 di domani.

In queste 24 ore sono attese cinquemila persone dai 18 anni in su, che si sono prenotate sulla piattaforma attivata dall'Asl di Caserta nella notte dell'8 maggio. Si potrà presentare solo chi è prenotato e all'orario indicato nella prenotazione.

Per ora in fila ci sono, in maniera ordinata, utenti in auto e a piedi. Questo di oggi è il terzo Open Day AstraZeneca - il primo della durata di 24 ore - organizzato dall'Asl nel Casertano nelle ultime due settimane: i primi due si sono tenuti all'hub dell'ospedale di Marcianise, e in particolare se il primo fece registrare un risultato al di sotto delle attese, quello del 3 maggio scorso fu un successo, con quasi 2..500 vaccini somministrati in 13 ore soprattutto a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Anche oggi si attendono migliaia di giovani. (ANSA).