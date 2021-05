A cura della Redazione

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta composta da esperti in tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviali) è intervenuta nel Comune di Capua (Caserta) allertati da alcuni passanti che avevano notato un cane bloccato nel fiume Volturno vicino ad uno dei pilastri del ponte romano.

I Vigili del Fuoco, una volta giunti sul posto, subito si sono messi all'opera per il salvataggio installando un paranco che ha permesso ai soccorritori di calarsi giù con un gommone e soccorrere il povero cane.

Purtroppo una volta avvicinatosi al cane si è potuto constatare che l'animale non era più in vita e che era stato ucciso legandogli al collo dei pesi da palestra con una fune. Pertanto si è provveduto al recupero dell'animale morto che veniva affidato al personale dell'Asl per le operazioni di loro competenza. (ANSA).