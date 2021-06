A cura della Redazione

Un blocco stradale, all'altezza dello svincolo di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, è in atto da parte degli operai dello stabilimento Whirlpool di via Argine.

I lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli hanno bloccato lo svincolo autostradale nei pressi di via Argine, zona est di Napoli. Gli operai sono partiti in corteo dalla fabbrica, chiusa ormai dall'1 novembre 2020 per decisione della multinazionale, e sono arrivati allo svincolo dell'autostrada, bloccando la circolazione delle auto.

La protesta è stata decisa al termine di un'assemblea che si è svolta stamattina, a poche ore dal tavolo convocato per questo pomeriggio al Ministero dello Sviluppo economico che dovrebbe fare chiarezza sul destino del sito produttivo e dei suoi lavoratori.