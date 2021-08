A cura della Redazione

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Ischia, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree interessate dalla "movida" in località Riva Destra e Ischia porto.

I poliziotti hanno sanzionato in località Riva Destra e in corso Vittoria Colonna i titolari di tre esercizi commerciali per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché hanno omesso di far rispettare il distanziamento sociale alla clientela e di far indossare le mascherine; per i tre locali è stata altresì disposta la chiusura per 5 giorni.