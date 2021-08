A cura della Redazione

I carabinieri della Stazione di Crispano hanno denunciato a piede libero un 17enne incensurato di Afragola.

I militari hanno acquisito e visionato un video postato dal ragazzo su un noto social network. Nel video in questione alcuni giovani a bordo di un’auto percorrono le strade del centro di Cardito (Na) a tutta velocità. Superano le altre auto con i conducenti che accostano per “facilitare” il sorpasso. In sottofondo il suono delle sirene solitamente utilizzate dalle forze dell’ordine con tanto di didascalia che spiega cosa accade quando si collega il Bluetooth allo stereo dell’auto e si trasmette “la sirena dei Carabinieri”.

I carabinieri - quelli veri - però hanno acquisto il video ed identificato il minore che è stato denunciato e che dovrà affrontare un processo. Sono in corso indagini per identificare gli altri responsabili