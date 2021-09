A cura della Redazione

Positività al Covid-19 di un cittadino dimorante nel campo rom di via Carrafiello a Giugliano in Campania, il presidente della Regione Vincenzo De Luca dichiara l'area zona rossa.

L’Asl Napoli 2 Nord ha comunicato infatti che il 31 agosto scorso è stata rilevata la positività al coronavirus di un cittadino di etnia rom che alloggia presso il campo. Qui sono insediati 70 nuclei familiari con un numero orientativo di 500 persone che vivono stretti rapporti interpersonali in condizioni di precarietà igienico-sanitaria.

L'uomo è attualmente ricoverato presso il reparto Covid del P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e non è stato in grado di riferire in merito ai propri contatti stretti, mentre un familiare dello stesso ha rappresentato che sono intercorsi stretti rapporti interpersonali tra il cittadino positivo e numerosi altri residenti presso il campo. Positivi al tampone anche i familiari del paziente.

Per tali ragioni, De Luca ha emanato l'ordinanza che dispone per i dimoranti nel campo rom, fino al prossimo 15 settembre, l'isolamento domiciliare con divieto di allontamento dalle abitazioni. Tutti i residenti, dunque, sono stati posti in quarantena.

Il Comune di Giugliano, d’intesa con l’Unità di Crisi regionale e con il supporto della Protezione civile e del volontariato, assicurerà ogni forma di assistenza ai cittadini, anche attraverso la somministrazione di derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata di efficacia del presente provvedimento.