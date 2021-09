A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Capri, sono intervenuti presso un bed & breakfast di via Tuoro ad Anacapri dove hanno rintracciato un 41enne rumeno con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato in quanto destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso 9 aprile dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di un anno, 5 mesi e 13 giorni di reclusione per il reato di diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici commesso in Polonia nel maggio e giugno del 2011.

Inoltre, nella stessa notte i poliziotti sono intervenuti in via Provinciale Marina Grande per la segnalazione di un incidente stradale tra un autocarro e un motoveicolo.

Gli agenti giunti sul posto, hanno prestato soccorso a tre uomini coinvolti nel sinistro ed hanno trovato uno di essi, il conducente del motociclo, in evidente stato di agitazione.

F.D.L., 35enne napoletano con precedenti di polizia e già sottoposto al divieto di accedere negli esercizi pubblici o aperti al pubblico nell’isola di Capri, è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti e all’accertamento sullo stato di ebbrezza, sanzionato per velocità non commisurata e per mancanza della carta di circolazione e gli è stata altresì ritirata la patente di guida; infine, è stato sanzionato per aver violato il Daspo urbano poiché è stato accertato che si era recato in alcuni bar del centro di Capri.