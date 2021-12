A cura della Redazione

Disservizi sulla linea Napoli-Torre del Greco via Centro Direzionale per problemi tecnici lungo la tratta.

Ad annunciarlo è l'Ente Autonomo Volturno che fa sapere come a ''causa di problemi tecnici al Bivio Botteghelle'' i treni delle 9.20 da Napoli per Torre del Greco e delle 9.49 da Torre del Greco per Napoli, entrambi via Centro Direzionale ''sono soppressi''.

Nessuna comunicazione invece viene data ai viaggiatori: unica segnalazione a Torre del Greco un foglio con una scritta a penna appeso in maniera ai ventri della biglietteria della stazione, con il quale si informa che la linea in questione ''è interrotta''.