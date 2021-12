Obbligo vaccinale a scuola: 4mila prof No Vax sospesi in Campania

A cura della Redazione

Obbligo vaccinale, sospesi 4mila prof in Campania.

Al via i primi provvedimenti dei dirigenti scolastici contro i docenti che non sono in regola con l'obbligo vaccinale.

Scattano dunque le sospensioni per i prof che non hanno adempiuto alla vaccinazione

L'obbligo vaccinale per la categoria degli insegnanti è in vigore dal 15 dicembre ma il Governo ha concesso cinque giorni per effettuare almeno la prima dose.

Da oggi, i dirigenti scolastici sono autorizzati a sospendere i prof No Vax. In Campania sono più di 4mila i docenti non vaccinati.

La sospensione creerà inevitabili disagi sull'organizzazione scolastica per il gran numero di cattedre che resteranno vuote.