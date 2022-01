A cura della Redazione

Un vecchio stabile in disuso è crollato nel centro storico di Afragola, in provincia di Napoli.

Sul posto si sono recati Carabinieri e Vigili del fuoco per verificare la eventuale presenza di persone sotto le macerie.

Si continua a scavare ma, al momento, non risultano persone coinvolte.

L'intervento viene svolto anche con l'ausilio di unità cinofile.

I Vigili del fuoco sono intervenuti dalle 21,20 in via Ciaramella, angolo via Setola, per il crollo di una palazzina di quattro piani disabitata e fino dal primo momento sono state condotte verifiche per escludere l'eventuale coinvolgimento di passanti.