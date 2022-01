A cura della Redazione

Dolciumi per l’Epifania tenuti in pessime condizioni igieniche. Scatta il sequestro di prodotti per un’azienda dolciaria e multa per il titolare.

Avrebbero inondato i negozi e le bancarelle dei mercati per l'Epifania: sequestrati 320 chili di dolciumi destinati alle calze per i bambini.

È accaduto nel comune di Casandrino, in un'azienda dolciaria. I carabinieri forestali della stazione di Napoli hanno denunciato il titolare per violazioni alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e per gravi inadempienze igienico-sanitarie.

Degli oltre 3 quintali di dolci conservati, secondo quanto riferiscono i Carabinieri, in condizioni igieniche pessime, coperti anche da polvere, 100 chili erano di "zucchero carbone" e 30 di cioccolato.

I locali sono stati sequestrati e oltre alla denuncia penale, il titolare sarà sanzionato per oltre 3mila euro.