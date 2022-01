A cura della Redazione

Scoperto dai carabinieri uno stabile abbandonato in provincia di Napoli, dove erano nascoste 25 auto rubate.

Ventiquattro vetture erano già state parzialmente smontate. Ritrovate inoltre sette targhe di auto risultate rubate.

Quando i carabinieri hanno fatto irruzione, hanno trovato due persone intente a smontare i pezzi da un altro veicolo. Così due uomini, di 40 e 38 anni, residenti a Melito di Napoli, sono state arrestati ed ora dovranno rispondere di riciclaggio.

I due sono stati sorpresi all'interno di uno stabile in una un'area apparentemente abbandonata ma protetta dalla vegetazione, in via San Francesco a Patria, alla periferia di Giugliano.

I militari dinanzi allo stabile hanno notato un furgone risultato sotto sequestro. Decisi ad approfondire, sono entrati nella struttura e hanno sorpreso i due uomini mentre smontavano un'auto. I due sono finiti in manette e condotti nel carcere di Poggioreale.